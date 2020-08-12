Коронавирус нашли у вице-премьера России

Полпред президента в Дальневосточном округе и вице-премьер сдал тест перед рабочей поездкой на Дальний восток. Но тот дал положительный результат — поэтому полет ему придется отложить.

О заражении коронавирусом ТАСС рассказал помощник Трутнева Тимур Чернышев.

«Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат», — заявил он.

Коронавирус бушует на планете с начала года. Все началось в китайском Ухане. Первую вакцину изобрели только 11 августа — первопроходцами стали ученые из России. Накануне о регистрации препарата сообщил президент страны Владимир Путин. В гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года.