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    12 августа 2020, 22:13

    Коронавирус нашли у вице-премьера России

    Екатерина Керсипова

    Еще один высокопоставленный госслужащий заразился коронавирусом. COVID-19 диагностировали у вице-премьера Юрия Трутнева, пишет ТАСС.

    Полпред президента в Дальневосточном округе и вице-премьер сдал тест перед рабочей поездкой на Дальний восток. Но тот дал положительный результат — поэтому полет ему придется отложить.

    О заражении коронавирусом ТАСС рассказал помощник Трутнева Тимур Чернышев.

    «Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат», — заявил он.

    Коронавирус бушует на планете с начала года. Все началось в китайском Ухане. Первую вакцину изобрели только 11 августа — первопроходцами стали ученые из России. Накануне о регистрации препарата сообщил президент страны Владимир Путин. В гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года.

    Новости SMI.FM