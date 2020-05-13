Коронавирус нашли у 5 депутатов Госдумы. Двое лежат в больнице

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять парламентариев заразились коронавирусом. Один из них уже вылечился.

Его уже выписали. Двое находятся в больнице, еще двое лечатся дома. Об этом написало РИА «Новости».

«... хотелось бы, чтобы — еще раз хочу напомнить — соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся», — подчеркнул Володин на пленарном заседании 13 мая.

Ранее сообщалось о госпитализации депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также представительницы «Единой России» Светланы Максимовой. Калашников уже выписался из больницы. В течение двух недель он должен соблюдать режим самоизоляции.

Парламентарии не первые представители власти, у которых нашли COVID-19. В конце апреля коронавирусную инфекцию подхватил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также заболели главы Минстроя и Минкультуры Владимир Якушев и Ольга Любимова. А 12 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у него коронавирус. Также 2019-nСоV обнаружили и у его супруги, фигуристки Татьяны Навки.