Путин удивился поставкам в Россию импортных кормов для животных

Ввоз в Россию кормов для животных из других стран удивил президента страны Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба Кремля, о доминировании на рынке зарубежных компаний российскому лидеру рассказал глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Руководитель региона отметил, что сейчас мордовские компании начали наращивать собственное производство кормов для животных. Первые партии отечественной продукции уже поступили в магазины. Следующим шагом станет полный передел рынка.

«Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», — заявил Путин.

Президент России добавил, что полностью поддерживает российских производителей по расширению ассортимента кормов для животных, так как отечественная продукция является более качественной, чем зарубежная.