Контролировать цену продуктов в России начнут с помощью онлайн-касс

Система онлайн-касс позволяет в реальном времени передавать данные в налоговые органы.

«Минфину России<…> Минэкономразвития России<...> представить в правительство Российской Федерации дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники», — говорится в сообщении. Срок исполнения поручения — до 15 января.

Генпрокуратура начала проверять, насколько обоснован рост цен на еду в России. В надзорном ведомстве пообещали принять жесткие меры в случае нарушений.

Тему роста цен на продукты 9 декабря поднял российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент подчеркнул, что это происходит из-за попытки подогнать внутренние цены под мировые. Он призвал своевременно реагировать на увеличение стоимости еды с учетом интересов бизнеса. По словам главы государства, пандемия коронавируса тут вовсе ни при чем.

Премьер-министр Михаил Мишустин на следующий день назвал ответственных за ситуацию: ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры упустили контроль за ростом цен. Они недооценили риски и пустили все на самотек. Торговые сети не должны наживаться на людях, добавил глава кабмина.