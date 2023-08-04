Власть 04 августа 2023, 19:16 Контроль за банками и МФО при возврате долгов ужесточат в России Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО при возврате долгов россиян РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за банками и микрофинансовыми организациями (МФО) в случае возврата просроченных долгов, который уравнял их с коллекторами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

С 1 марта 2024 года надзор за банками и МФО будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП). До этого ФССП контролировала только деятельность коллекторов. Теперь закон распространил влияние приставов на работу финорганизаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности россиян.

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ФССП составит перечень таких банков и МФО, который появится на ее официальном сайте.

При этом представителями кредитора смогут стать не только профессиональные коллекторы, но и банки, входящие с ним в одну группу лиц.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, а ряд норм — через год после публикации.

Весной Центробанк ужесточил требования к выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Мера, заметили в регуляторе, должна снизить долю займов с показателем свыше 80% на два-три процентных пункта.