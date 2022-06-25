Нарышкин заявил, что Польша хочет установить контроль над Западной Украиной

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша совместно с США прорабатывает план по возвращению «исторических владений» на Украине. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по „воссоединению“ с Западной Украиной. Акция Польши на Западной Украине, по предварительным договоренностям с США, будет проходить без мандата НАТО, но с участием „желающих стран“», — процитировал Нарышкина сайт kp.ru.

По данным СВР, Польша введет на Западную Украину войска под предлогом защиты от России. В приоритете будет «постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами».

Нарышкин также заявил, что польские власти пытаются договориться с представителями элиты Украины, чтобы сформировать в стране пропольскую повестку.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел параллель между текущими событиями и периодом правления Петра I. Он напомнил, что царь «возвращал и укреплял» территории страны, а не захватывал.