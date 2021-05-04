Контроль на границах Петербурга усилят на время ПМЭФ

В Санкт-Петербурге усилят меры контроля в местах пересечения государственной границы в период проведения ПМЭФ-2021 и чемпионата Европы по футболу. Об этом в эфире «Радио России» сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Власти города на Неве готовятся свести все риски к минимуму и примут усиленные меры контроля в местах пересечения границы, в том числе на пунктах пропуска автомобилей. В аэропортах и на вокзалах будут дежурить медики и представители Роспотребнадзора.

Все волонтеры ПМЭФ и Евро-2020 будут регулярно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Большинство из них сейчас проходят вакцинацию. Беглов указал, что в связи с подготовкой к проведению этих двух масштабных мероприятий в городе сформируют запас коек.

Санкт-Петербург первым принимает форумы такого масштаба после начала пандемии, поэтому задача властей города — не просто обезопасить гостей и горожан, а показать, что и в новой реальности Северная столица остается дружелюбной и безопасной, подчеркнул губернатор.

Петербургский международный экономический форум будет проходить 2–5 июня. Организаторы обеспечат беспрецедентные меры безопасности для всех участников ПМЭФ. В июне и июле Петербург примет семь матчей Евро-2020.