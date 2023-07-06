Власть 06 июля 2023, 15:43 Контрнаступление ВСУ привело к большим потерям техники и людей для Украины Секретарь Совбеза Патрушев: контрнаступление ВСУ привело к большим потерям техники и людей РИА «Новости»

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Контрнаступление Украины уже привело к большими человеческим потерям, а также потерям техники для ВСУ. На это указал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщил ТАСС.

По его словам, США и другим странам НАТО безразлична судьбы Украины и ее народа.

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«Активно разрекламированное и начавшееся украинское наступление уже привело к огромным потерям ВСУ в живой силе и технике», — сказал он во время выступления на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе (ЮФО).

Патрушев добавил, что Запад развязал гибридную войну против Российской Федерации. Однако эти страны не смогли трезво оценить перспективы такого шага.

По мнению секретаря Совбеза, сейчас военные угрозы для России со стороны Североатлантического альянса только усиливаются. При этом он выразил уверенность, что однополярный мир все равно восстановить не получится.