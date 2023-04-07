Власть 07 апреля 2023, 23:57 Контрнаступление ВСУ назвали выгодным для НАТО Политтехнолог Баширов объяснил, почему контрнаступление ВСУ выгодно только блоку НАТО РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ, документы о котором утекли в Сеть и о котором мечтают на Западе, выгодно только военному блоку НАТО. Такое заявление изданию RuNews сделал политтехнолог Марат Баширов.

Он отметил, что слова советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка о неправдоподобности опубликованных данных не выдерживают никакой критики.

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«Думаю, что утечка на самом деле — это реальные данные. Обратите внимание, как спокойно реагируют наши военные. Как будто они тоже обладают аналогичной информацией», — сказал Баширов.

По мнению эксперта, ВСУ не готовы сейчас к контрнаступлению. Евросоюз тоже этого не хочет, так как чувствует, что оно будет неудачным, а российские военные после него «беспрепятственно двинутся в сторону запада Украины».

Это станет полным провалом всей политики ЕС, уверен Баширов. По его мнению, Европейский союз уже превратился в политический орган НАТО.

В документах, о которых идет речь, говорится о графиках предполагаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также о других планах ВСУ.