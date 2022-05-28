Контрактники, туроператоры и детские смеси. Какие законы подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов. Один из них — об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ. Закон вступает в силу со дня опубликования. Раньше первый контракт могли заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь этого ограничения нет. Заключить контракт можно до окончания трудоспособного возраста, то есть до наступления пенсионного возраста. После окончания пенсионной реформы для мужчин он будет составлять 65 лет и 60 лет — для женщин. «360» собрал главное из утвержденного президентом списка законов.

Персональные данные

Еще один закон, который подписал президент, касается введения штрафа за принуждение потребителей к предоставлению персональных данных. Он будет составлять до 50 тысяч рублей.

Магистратура

Путин подписал и закон о дополнительных бюджетных местах для обучения в магистратуре. Этот документ наделяет правительство правом в 2022 году устанавливать дополнительные контрольные цифры приема на обучение по программам магистратуры за счет бюджета.

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Соцподдержка

Также был подписан закон, который позволяет в автоматическом порядке искать и информировать россиян о возможности получения ими мер социальной поддержки.

Туроператоры, детские смеси и пожары

На портале правовой информации сегодня опубликовали и ряд других законов, которые подписал глава государства.

Среди них: закон, который обязывает туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок. Закон, который вводит особые условия рекламы адаптивных детских смесей для питания детей в возрасте до одного года. Теперь в рекламных роликах нужно будет в обязательно порядке упоминать о преимуществах грудного вскармливания. Также был подписан закон, запрещающий регистрировать бренды, если они могут ввести в заблуждение относительно места производства товара.

Помимо этого, был подписан закон, который вводит льготы для компаний по налогу на прибыль, полученную от прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Путин также утвердил закон об увеличении штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Они вырастут в 2-10 раз. Максимальный размер штрафа будет составлять два миллиона рублей.

Международная политика

Помимо этого, Путин подписал закон о ратификации соглашения о вопросах юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств, которые входят в ОДКБ.

Президент ратифицировал и соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве. Это означает, что жители одной страны смогут получить гражданство другой без отказа от имеющегося. Подавать заявление на получение гражданства РФ в упрощенном порядке смогут дееспособные граждане Южной Осетии начиная с 18 лет. Дети до 14 лет получат то же гражданство, что и их родители.