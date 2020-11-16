Контактировавшие с коронавирусными больными теперь могут не сдавать тест

Россияне, которые контактировали с больным COVID-19, смогут покинуть самоизоляцию без обязательного теста на коронавирус. Они по-прежнему должны соблюдать 14-дневный карантин.

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы, <…> осуществляется без проведения лабораторного исследования на COVID-19», — отмечено в постановлении.

Анализы на коронавирус этой категории лиц будут делать только в том случае, если у них появятся признаки схожего с COVID-19 заболевания.

Тем не менее контактировавшему с зараженным придется провести 14 дней в изоляции — в обсерваторе или по месту жительства — с момента последней встречи с больным COVID-19 или до выздоровления, если болезнь все же начала развиваться.

В подписанном Поповой документе также говорится, что срок выполнения теста на наличие в организме SARS-CoV-2 не должен превышать 48 часов с момента получения лабораторией взятых у пациента проб до получения результата пациентом.