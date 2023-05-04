Власть 04 мая 2023, 12:23 Конструктора бронемашины «Тигр» осудили за фиктивное трудоустройство Конструктор автомобиля «Тигр» Колтуков получил 4 года колонии за фиктивное трудоустройство РИА «Новости»

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Конструктора бронеавтомобиля «Тигр», полковника Андрея Колтукова приговорили к четырем годам колонии. Военный суд установил, что экс-начальник ФГУ 21-го НИИ Минобороны занимался фиктивным трудоустройством людей, его действия нанесли государству ущерб в размере 6,7 миллиона рублей, сообщил ТАСС.

По данным следствия, с 2011 по 2018 годы Колтуков фиктивно устроил на работу пятерых человек — их приняли на должности лаборантов, но на деле они лишь иногда посещали заседания диссертационного совета. Несмотря на это, зарплату им выплатили в полном объеме на общую сумму шесть миллионов 800 тысяч рублей.

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Колтуков не признал вину, однако выплатил 120 тысяч рублей, частично погасив ущерб. Ближайшие четыре года он проведет в исправительной колонии общего режима. Суд обязал его выплатить шесть миллионов 717 тысяч рублей 3-му Центральному научно-исследовательскому институту Минобороны.

Весной арестовали главу автобронетанковой службы управления техобеспечения Южного военного округа (ЮВО) Александра Денисова. По данным следствия, в составе организованной группы он похитил дорогостоящие запчасти для танка.