Конституционный комитет Совфеда поддержал законы о присоединении новых регионов к России | 360°

Важное 04 октября 2022, 09:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Конституционный комитет Совфеда поддержал законы о присоединении новых регионов к России Конституционный комитет СФ поддержал законы о присоединении 4 новых регионов к России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал конституционные законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС.

Законы подразумевают, что с 30 сентября жители новых субъектов России признаются российскими гражданами. Однако получить гражданство можно при подаче заявления и принесении присяги. Тем, кто хочет отказаться от гражданства Российской Федерации, дали месяц на предоставление соответствующего заявления.

Реклама

ДНР и ЛНР сохранят названия и статус республик, государственным языком будет русский. Херсонская и Запорожская области также останутся областями и войдут в состав России в качестве отдельных субъектов. Пределы субъектов будут определяться их границами, существовавшими на день их образования и присоединения к России.

Реклама

Жители новых российских регионов получат важные социальные и экономические гарантии. Законы, поддержанные комитетом Совфеда, также определяют сроки формирования региональных бюджетов и денежную единицу.

Оформление конституционного статуса новых субъектов должно завершиться на этой неделе.

0 0 0 0 0 0