08 января 2024, 15:15
Константинов назвал ожидаемыми участившиеся атаки ВСУ на Крым
Активизация воздушных атак со стороны ВСУ не стала неожиданностью для Крыма. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он предположил, что украинским войскам поставили новую партию дронов и ракет, которыми ВСУ стали усиленно атаковать полуостров.
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«Все вполне ожидаемо. Приходилось не раз говорить, что они будут по нам бить тем, что у них под рукой окажется. До тех пор, пока мы им эти руки не поотбиваем», — указал Константинов.
Политик отметил, что действия украинских военных только подтверждают необходимость выполнения всех целей специальной военной операции.
Российские системы противовоздушной обороны сбили 4 января 10 украинских ракет в небе над Крымом. На следующий день ВСУ атаковали территорию полуострова и Кубани с помощью 37 беспилотников.
Через несколько дней над Крымом военные ликвидировали ночью четыре воздушные цели. Жители сообщили, что слышали взрывы в районе аэродрома в городе Саки.
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