Власть 08 января 2024, 15:15 Константинов назвал ожидаемыми участившиеся атаки ВСУ на Крым Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Активизация воздушных атак со стороны ВСУ не стала неожиданностью для Крыма. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он предположил, что украинским войскам поставили новую партию дронов и ракет, которыми ВСУ стали усиленно атаковать полуостров.

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«Все вполне ожидаемо. Приходилось не раз говорить, что они будут по нам бить тем, что у них под рукой окажется. До тех пор, пока мы им эти руки не поотбиваем», — указал Константинов.

Политик отметил, что действия украинских военных только подтверждают необходимость выполнения всех целей специальной военной операции.

Российские системы противовоздушной обороны сбили 4 января 10 украинских ракет в небе над Крымом. На следующий день ВСУ атаковали территорию полуострова и Кубани с помощью 37 беспилотников.

Через несколько дней над Крымом военные ликвидировали ночью четыре воздушные цели. Жители сообщили, что слышали взрывы в районе аэродрома в городе Саки.