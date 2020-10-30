Конкурс на пост мэра Норильска сорвался из отказа большинства участников

Конкурс по отбору на должность мэра Норильска должен был пройти 30 октября. Однако он не состоялся из-за того, что семь из восьми участников отказались участвовать в нем.

«Поводом послужило обращение с призывом претендентов на должность мэра отказаться от участия в конкурсе, накануне размещенное в открытых источниках одним из кандидатов», — сообщили ТАСС в горсовете. О ком идет речь, не уточняется.

По уставу Норильска, главу города на следующие пять лет избирает городской совет. Он делает выбор из кандидатов, которых представляет конкурсная комиссия.

Теперь, когда мероприятие отменили, конкурсная комиссия должна в течение двух дней проинформировать об этом городской совет. Он, в свою очередь, в течение 30 дней должен назначить проведение нового конкурса.

Исполняющим полномочия мэра Норильска с конца июля 2020 года является Николай Тимофеев. Об этом говорится на официальном сайте администрации города. Экс-глава города Ринат Ахметчин потерял пост после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

Ранее в Магадане никто не захотел выдвигать свою кандидатуру на пост мэра. В итоге выборы там не состоялись. Новый срок принятия заявок — с 2 ноября по 11 декабря.