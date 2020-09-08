Грамотные управленцы нужны во всех областях жизни. А найти и поддержать их можно на конкурсе «Лидеры России». Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Грамотные управленцы, где бы они ни работали, — они нужны везде и всегда. Неслучайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей», — сказал Путин на онлайн-встрече с победителями конкурса. Его слова приводит РИА «Новости».

Также президент отметил, что «Лидеры России» стали для талантливой молодежи «трамплином» в карьере. Многие из участников конкурса стали продвигаться по службе, причем иногда не в тех областях, в которых начинали свою карьеру.

Владимир Путин поздравил молодых управленцев с победой в конкурсе и отметил, что все они продемонстрировали важные качества, которые пригодятся в дальнейшей жизни: высокую работоспособность, нацеленность на результат, умение брать на себя ответственность.

Президент заявил, что конкурс «Лидеры России» помогает находить перспективных управленцев, поддерживать их и давать возможности для роста.

В конкурсе «Лидеры России — 2020» одержали победу 106 человек. Все они вошли в кадровый резерв управленцев страны.