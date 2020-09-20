«Конкретной причины нет»: Кашеварова уйдет с должности советника Володина по СМИ

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина по СМИ Анастасия Кашеварова решила уйти со своего поста. Об этом она объявила в своем Telegram-канале, добавив, что конкретной причины для увольнения не было.

«У вас тут воскресенье, а у меня официальное заявление. Со следующей недели я не пресс-секретарь председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Какой-то конкретной причины моего ухода нет — есть совокупность, которая меня поставила перед выбором», — написала Кашеварова.

Она добавила, что хочет больше времени уделять мужу и детям, а также вернуться в журналистику. По ее словам, ей понравилось работать в госструктуре, где она провела почти два года. При этом Кашеварова подчеркнула, что продолжит общаться с коллегами и дальше.

«Ну, а Вячеслав Викторович — этот человек для меня ориентир на всю жизнь. Мы спорили, где-то соглашались, где-то нет. Но для меня ценно его доброе отношение. Я благодарна за его понимание меня, таких людей очень мало», — отметила бывший советник.

Анастасия Кашеварова — основательница сайта Daily Storm. Пост советника спикера Госдумы Вячеслава Володина по работе со СМИ она получила зимой 2019 года.