Конгресс США призвал Байдена наладить дипломатические отношения с Россией

Встреча президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина — состоится 16 июня в Женеве. В преддверии саммита конгресс США порекомендовал Байдену наладить сотрудничество с РФ в определенных сферах, сообщила «Газета.ru».

Соответствующий документ опубликован на личном сайте члена Палаты представителей Прамилы Джаяпал. Конгрессмены порекомендовали президенту договориться о сотрудничестве с Россией в сфере контроля за вооружениями, чтобы не допустить новой ядерной гонки, а также в сферах кибербезопасности, борьбы с экстремизмом, борьбы с изменением климата и сокращения глобального неравенства.