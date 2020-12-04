Законопроект вводит ограничения для страховых и сертифицирующих компаний, работающих на строительстве «Северного потока — 2». Ограничения распространяются на фирмы, которые привлекаются для модернизации судов, участвующих в строительстве. В частности, речь идет об установке сварочного оборудования.

При введении санкций США будут консультироваться со странами ЕС, а также Норвегией, Швейцарией и Великобританий. Президент сможет отменить санкции против конкретной компании, исходя из национальных интересов США.

В пункте, посвященном Турции, говорится, что президент США должен ввести санкции против турецких чиновников, которые участвовали в покупке С-400.

«Турецкий поток» действует с января 2020 года, российский газ по нему проходит по дну Черного моря до побережья Турции. «Северный поток — 2» — строящийся в Балтийском море газопровод.