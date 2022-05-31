Американцы используют спровоцированный ими же конфликт между Россией и Украиной для решения собственных политических и экономических задач. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Демонстративно отказавшись от конструктивного диалога в области безопасности, США и их союзники всячески способствовали усилению военной напряженности на Украине, разжиганию конфликта на Донбассе и втягиванию в него России», — сказал он в Казани во время совещания по национальной безопасности в Приволжье. Его процитировал ТАСС.

Он высказал мнение, что большая антироссийская кампания в мире показала, что Украина являлась лишь предлогом для Запада для начала развязывания гибридной войны, цель которой — ослабление и изоляция РФ.

По его словам, такие намерения вынашивалась еще задолго до февраля 2022 года и они были бы реализованы вне зависимости от действий России. Он подчеркнул, что РФ после госпереворота на Украине в 2014 году делала все возможное, для того чтобы ситуация была улажена мирным путем. Однако все старания российские власти оказались тщетными, констатировал Патрушев.