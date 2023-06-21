Важное 21 июня 2023, 15:03 Комплексы «Сармат» скоро зайдут на боевое дежурство — Путин Президент Путин: комплексы «Сармат» заступят на боевое дежурство в скором времени РИА «Новости»

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Ракетные комплексы «Сармат» уже в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса „Сармат“ с новой тяжелой ракетой», — сказал Путин, высшая перед выпускниками высших военных учебных заведений.

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Путин отметил, что сейчас проводится перевооружение российских войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард. Также во время своего выступления он затронул тему спецоперации.

Глава государства подчеркнул, что военные отстаивают территориальную целостность и суверенитет России. В частности, они сражаются за исторический выбор жителей Крыма, ЛНР, ДНР Херсонской и Запорожской областей. По его словам, офицерский авторитет можно заработать только неустанной работой и собственным примером.