Компьютерным играм предложили дать возрастную маркировку

Возрастная маркировка компьютерных игр необходима, но предложения должны идти от IT-отрасли. Так считает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Что касается возрастной маркировки, я за», — его слова привел ТАСС.

В целом инициатива разумная, поскольку для остального видеоконтента возрастная маркировка установлена, а для игр нет. Родители должны понимать, какую игру допустимо ставить восьмилетнему ребенку, а какую нельзя.

Кириенко призвал компании работать с общественным мнением, причем сперва с родительским и учительским сообществом, которое «по определению к компьютерным играм настроено крайне негативно».

«Это отдельная история, отдельная пропаганда, демонстрация того, что хороший киберспортсмен может быть хорошим учеником, хорошим сыном и довольно успешным человеком», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России.

Тему возрастной маркировки также поднял председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.

«Сейчас у нас в России используется международная классификация видеоигр, и вопрос: не видит ли государство необходимости во введении своей собственной, национальной возрастной классификации компьютерных игр?» — обратил он внимание.

Тогда в стране тщательнее бы следили за игровым контентом. Весь этот процесс необходимо взять под контроль, а «не отдавать на откуп международным системам и стандартам, которые сейчас на всех играх, по сути, стоят».

Своим мнением спикеры поделились на юбилейном, 25-м Российском интернет-форуме (РИФ), который проходит с 19 по 22 мая в Московской области. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций России.