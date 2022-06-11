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    11 июня 2022, 14:27

    Компании из Германии потеряли десятки миллиардов евро после ухода с российского рынка — МИД

    МИД РФ: немецкие компании сигнализируют о желании вернуться в Россию

    Александр Иванов

    Немецкие компании, которые ушли из России, сигнализируют о том, что готовы незамедлительно вернуться при нормализации ситуации. Такое заявление сделал директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.

    Компании из Германии потеряли десятки миллиардов евро после ухода с российского рынка — МИД

    Тяпкин пояснил, что многие компании заявили об уходе из России под давлением или из-за введенных санкций. При этом они хотели бы возобновить работу, «когда с них спадет политический пресс», сообщил дипломат в интервью «Интерфаксу».

    «Мы же со своей стороны посылаем им сигнал о том, что Россия немецкий бизнес не гонит и закрывать перед ним двери не намерена», — добавил собеседник агентства.

    Он обратил внимание, что немецкий бизнес на протяжении десятков лет с большой выгодой для себя работал в России, сотрудничал с партнерами из РФ. Теперь же из-за решений властей ФРГ и других стран Запада компании несут большие потери.

    «Речь идет о десятках миллиардов евро», — уточнил Тяпкин.

    По его словам, точное количество ушедших из России немецких компаний можно будет назвать в ближайшие месяцы. Как минимум речь идет о десятках.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные компании, которые решили прекратить работу в России, пожалеют о таком шаге. Глава государства подчеркнул, что это не угроза, просто представители бизнеса из других стран прекрасно понимают, что в России есть огромные возможности для роста.