Немецкие компании, которые ушли из России, сигнализируют о том, что готовы незамедлительно вернуться при нормализации ситуации. Такое заявление сделал директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.

Тяпкин пояснил, что многие компании заявили об уходе из России под давлением или из-за введенных санкций. При этом они хотели бы возобновить работу, «когда с них спадет политический пресс», сообщил дипломат в интервью «Интерфаксу».

«Мы же со своей стороны посылаем им сигнал о том, что Россия немецкий бизнес не гонит и закрывать перед ним двери не намерена», — добавил собеседник агентства.

Он обратил внимание, что немецкий бизнес на протяжении десятков лет с большой выгодой для себя работал в России, сотрудничал с партнерами из РФ. Теперь же из-за решений властей ФРГ и других стран Запада компании несут большие потери.

«Речь идет о десятках миллиардов евро», — уточнил Тяпкин.

По его словам, точное количество ушедших из России немецких компаний можно будет назвать в ближайшие месяцы. Как минимум речь идет о десятках.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные компании, которые решили прекратить работу в России, пожалеют о таком шаге. Глава государства подчеркнул, что это не угроза, просто представители бизнеса из других стран прекрасно понимают, что в России есть огромные возможности для роста.