Компании будут штрафовать за неосвоение недр

Правительство поддержало введение штрафов за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых. С инициативой выступило законодательное собрание Татарстана.

В КоАП внесут наказание за отступление от сроков, прописанных в лицензиях на добычу. В документе, как сообщили «Известия», предлагается штрафовать граждан на 2-3 тысячи рублей, должностных лиц — на 20-40 тысяч, юридических — на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодняшний день не удается «в полной мере применять меры воздействия» на нарушителей сроков разработки месторождений. При этом такие нарушения являются распространенными, в результате чего бюджет Татарстана несет миллионные потери.

В отзыве правительства России говорится, что принятие законопроекта позволит «повысить эффективность превентивной функции законодательства об административных правонарушениях».

В воскресенье глава Башкирии Радий Хабиров приехал к жителям, протестующим против разработки шихана Куштау. Он пообещал, что «Башкирская содовая компания» не будет заниматься добычей известняка в этом месте. Накануне силовики зачистили лагерь защитников Куштау, задержав несколько десятков человек.