Турчак отреагировал на заявления коммуниста Рашкина в Госдуме

Вице-спикер Совета Федерации РФ и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал выступление в Госдуме депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Турчак назвал его высказывания недостойными.

«Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком — это отсутствие политической культуры. Можно быть согласным или не согласным с политикой губернатора Воробьева. Но переходить на личности, давать оценки членам семьи — недостойное политика поведение.

За спиной Юрия Воробьева, моего коллеги, Героя России, сотни спасенных жизней и достойных поступков. Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России», — заявил вице-спикер Совфеда.

Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в Госдуме попытался заступиться за своего товарища по партии Павла Грудинина. Экс-кандидат в президенты от КПРФ и предприниматель стал фигурантом судебных разбирательств, связанных с «Совхозом имени Ленина». Суд обязал Грудинина выплатить акционерам совхоза, пострадавших от его хозяйственной деятельности, более миллиарда рублей.