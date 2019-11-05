Турчак отреагировал на заявления коммуниста Рашкина в Госдуме
«Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с подзаборным междусобойчиком — это отсутствие политической культуры. Можно быть согласным или не согласным с политикой губернатора Воробьева. Но переходить на личности, давать оценки членам семьи — недостойное политика поведение.
За спиной Юрия Воробьева, моего коллеги, Героя России, сотни спасенных жизней и достойных поступков. Прежде чем пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того, что он сделал для России», — заявил вице-спикер Совфеда.
Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин в Госдуме попытался заступиться за своего товарища по партии Павла Грудинина. Экс-кандидат в президенты от КПРФ и предприниматель стал фигурантом судебных разбирательств, связанных с «Совхозом имени Ленина». Суд обязал Грудинина выплатить акционерам совхоза, пострадавших от его хозяйственной деятельности, более миллиарда рублей.