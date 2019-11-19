«Коммерсант»: переговоры Путина и Зеленского во Франции не стоит исключать

При этом один из собеседников издания не исключил возможности такой встречи. По его словам, «все будет зависеть от фона», который может поменяться за оставшееся до саммита время.

Источник отметил, что Зеленский в последнее время «не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, старается высказываться нейтрально».

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Другой собеседник заявил, что Москва не готовит отдельной встречи Путина и Зеленского на четырехсторонних переговорах в Париже.

«По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов», — утверждает источник.

По данным издания, документ провозгласит разведение сил по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также закрепление в украинском законодательстве «формулы Штайнмайера» о политическом урегулировании в регионе.

Переговоры в «нормандском формате» пройдут 9 декабря между лидерами России, Украины, Франции и Германии.