«Комментарии типа „Сральск“»: вице-мэр Североуральска призвал удалять из соцсетей оскорбления города

Вице-мэр Североуральска Светлана Миронова недовольна тем, как жители называют родной город. Она попросила администраторов пабликов удалять комментарии, где его называют «Сральском».

«Такие комментарии типа „Сральск“ и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме!» —передало ее слова издание «Про Североуральск».

Она предложила модераторам удалять оскорбительные комментарии. Свое настоятельное пожелание она озвучила на совещании по вопросам ЖКХ, которое состоялось в администрации 3 декабря.

Светлана Миронова на пост замглавы города пришла совсем недавно. И сразу же она решила бороться с инакомыслием в головах горожан. Женщине не нравится не только, как жители называют свой город, но и негативные комментарии о проблемах ЖКХ. По ее мнению, службы ЖКХ работают хорошо.

При этом она отметила, что в Североуральске есть ряд проблем. Среди них она назвала нехватку механизаторов и мешающие уборке снега машины во дворах.