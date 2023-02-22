Власть 22 февраля 2023, 13:55 Комитеты СФ по обороне и безопасности единогласно поддержали паузу участия РФ в ДСНВ

Читать 360tv в

Члены профильных комитетов Совета Федерации единогласно поддержали закон о приостановлении участия России в Договорах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщил ТАСС.

Совместное совещание профильных комитетов прошло в среду, 22 февраля. В нем участвовали члены направлений СФ по международным делам, а также по обороне и безопасности. Журналист ТАСС отметил, что собравшиеся высказали единогласную поддержку законопроекту.

Реклама

Финальное общее заседание ведомства пройдет в этот же день, во второй половине рабочего дня.

Реклама

Ранее законопроект приняли депутаты Госдумы.

Изначально о приостановке участия России в ДСНВ сообщил президент РФ Владимир Путин. Он анонсировал эту меру 21 февраля, во время выступления с посланием Федеральному собранию. Данное заявление стало завершающим блоком в речи Путина.