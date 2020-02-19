Комитет Госудумы поддержал поправку о неприкосновенности бывших президентов РФ

На заседании в среду Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о лишении президентов, прекративших исполнение своих полномочий, неприкосновенности.

Как сообщило «РИА» Новости, изменения предлагаются внести в четвертую и шестую главы Конституции РФ, которые посвящены президенту и правительству.

В новой статье 92.1 предлагается зафиксировать, что бывший президент РФ обладает неприкосновенностью. Но экс-глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

Нормы о неприкосновенности и о порядке ее лишения бывшего президента РФ закреплены в федеральном законе «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

По словам Крашенникова, переход норм в конституцию позволит им стать более стабильными.

Ранее стало известно об окончании приема предложений по законопроекту об изменении Конституции. Прием закончится 2 марта. После этого предложения изучат сами депутаты с экспертами и юристами.