    19 февраля 2020, 20:19

    Комитет Госудумы поддержал поправку о неприкосновенности бывших президентов РФ

    Арина Гудилова

    На заседании в среду Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о лишении президентов, прекративших исполнение своих полномочий, неприкосновенности.
    Комитет Госудумы поддержал поправку о неприкосновенности бывших президентов РФ

    Как сообщило «РИА» Новости, изменения предлагаются внести в четвертую и шестую главы Конституции РФ, которые посвящены президенту и правительству.

    В новой статье 92.1 предлагается зафиксировать, что бывший президент РФ обладает неприкосновенностью. Но экс-глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

    Нормы о неприкосновенности и о порядке ее лишения бывшего президента РФ закреплены в федеральном законе «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

    По словам Крашенникова, переход норм в конституцию позволит им стать более стабильными.

    Ранее стало известно об окончании приема предложений по законопроекту об изменении Конституции. Прием закончится 2 марта. После этого предложения изучат сами депутаты с экспертами и юристами.