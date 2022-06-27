Комитет Госдумы поддержал приравнивание перехода на сторону противника к госизмене

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника. Решение комитета появилось в распоряжении ТАСС.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации“. Утвердить таблицу поправок, рекомендованных к принятию», — написано в документе.

Совету Госдумы предложили внести законопроект в проект порядка работы для рассмотрения во втором чтении 5 июля.

В парламенте поддержали и другие важные поправки, в частности к закону о государственной измене. Пропаганда и сбыт нацистской символики грозит лишением свободы на четыре года. Гражданин России, допущенный к гостайне, может получить до семи лет колонии за выезд из страны. Таким же сроком грозит незаконная пересылка носителей с данными, содержащими гостайну, за пределы России.