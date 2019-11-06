Комитет Госдумы поддержал отмену комиссии за «банковский роуминг»

Так называемый банковский роуминг, когда внутри одного банка взимается комиссия за межрегиональные переводы между физическими лицами, может быть отменен. По крайней мере соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы РФ по финансовому рынку.

Комиссию за переводы внутри одного банка предложили отменить Подробнее

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», — сказано в законопроекте. Выдержку из него опубликовал «Интерфакс».

В Госдуме считают, что этот закон положит конец существующей межрегиональной дискриминации клиентов банка. Речь идет о том, что некоторые финансовые организации установили повышенную комиссию за межрегиональные переводы средств между счетами физических лиц, которые открыты в одном банке.

Проект закона в нижнюю палату парламента внесло правительство в октябре. Если документ примут, то закон начнет действовать спустя 180 дней после официального опубликования. Законопроект в Госдуме должны рассмотреть 12 ноября.