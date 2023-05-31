Власть 31 мая 2023, 20:54 Комитет Госдумы не поддержал идею освободить от мобилизации кандидатов и докторов наук Депутат Матвеев: комитет ГД не поддержал идею отсрочки от мобилизации ученых РИА «Новости»

Читать 360tv в

Комитет Госдумы по обороне порекомендовал отклонить законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации кандидатов и докторов наук. Об этом в Telegram-канале написал автор инициативы, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

«Комитет по обороне рассмотрел сегодня два моих законопроекта — о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также лицам, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии, рекомендовав оба отклонить», — сообщил Матвеев.

Реклама

Второй законопроект предлагал предоставлять отсрочку от частичной мобилизации тем, кто по состоянию здоровья не служил в армии. Матвеев заявил, что если не сохранить оставшихся в России ученых, то в стране наступит кризис в науке и образовании.

В комитете отметили, что наличие ученой степени не означает его непосредственное участие в исследованиях. Кандидаты и доктора наук, работающие в критически важных отраслях экономики, и так могут получить отсрочку или бронирование.