Комиссию за переводы внутри одного банка предложили отменить

Дмитрий Медведев подчеркнул, что этот вопрос затрагивает практически каждого жителя России. По его словам, изменения закона позволит избавить граждан России от «так называемого банковского роуминга».

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Медведев заявил, что кредитные учреждения стараются получить повышенную денежную награду за самые обычные операции, выполнение которых не требует никакой нагрузки. Более того, в одном и том же банке может быть разная комиссия для отправки денежных средств в другие регионы.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заключил премьер-министр.

По этой причине правительство предлагает дополнить 29 статью ФЗ «О банках и банковской деятельности». Там укажут, что размер комиссии, которая взимается кредитной организацией при переводах между счетами клиентов одного и того же банка, не может зависеть от того, в каком именно обособленном подразделении открыт банковский счет.