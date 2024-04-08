Власть 08 апреля 2024, 13:35 Комиссию по ситуации с паводками создадут в России Путин поручил создать комиссию по ситуации с паводками РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировал RT.

С докладом перед президентом выступили глава МЧС России Александр Куренков и губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Они отчитались по ситуации с паводками.

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«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что ситуация с паводками требует напряженной работы со стороны властей регионов. По его словам, это позволит сократить ущерб от весенних паводков.

Мэрия Оренбурга сообщала, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Урал увеличился на 16 сантиметров, тем самым достигнув 872 сантиметров. А в Курганскую область из-за угрозы паводков направили дополнительные силы.

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко назвал ситуацию с половодьем на Урале и в Поволжье очень сложной.