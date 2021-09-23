Комиссию по делам молодежи в думе Екатеринбурга возглавил 73-летний депутат

Нового председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной комиссии избрали в городской думе Екатеринбурга. Большинством голосов депутаты утвердили на этом посту 73-летнюю коллегу Любовь Боркову. Внимание на эту ситуацию обратил Znak.com.

Издание напомнило, что пост депутата Боркова заняла в 2018 году и тогда же стала заместителем председателя комиссии, которая занимается молодежной политикой. До прихода к власти она работала учителем истории в школе и была председателем районной организации профсоюза работников образования и науки с 1985 года.

Спикер городского парламента Екатеринбурга Игорь Володин в беседе с изданием «Подъем» заявил, что 73-летний депутат имеет огромный опыт в работе с молодежью, поэтому ее возраст тут роли не играет.

«Она работает с молодежью уже лет 50, поэтому у нее нет никаких препятствий найти общий язык. Она очень активный человек, с молодежью она умеет выстраивать взаимодействие и взаимопонимание. Я считаю, что она со своей задачей справится», — заявил он.

С 2020 года это уже третий руководитель комиссии по развитию образованию, науки, спорта и молодежной политике. В июле прошлого года из-за оторвавшегося тромба умерла бывший председатель комиссии Елена Дерягина. Сменившая ее Галина Арбузова скончалась из-за коронавирусной инфекции в августе этого года.