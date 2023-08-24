24 августа 2023, 15:08
Комиссия РПЦ рассмотрит возможность канонизации Суворова
Патриарх Кирилл: вопрос о канонизации Суворова рассмотрит синодальная комиссия
Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) поставит вопрос о возможной канонизации полководца Александра Суворова на рассмотрение профильной синодальной комиссии. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщила пресс-служба предстоятеля, написал ТАСС.
«О передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова», — сказал патриарх.
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Министерство обороны России еще в прошлом году обратилось к нему с вопросом о том, можно ли причислить к лику святых Суворова. Тогда РПЦ ответила, что будет собирать различные свидетельства и факты о его жизни для вынесения решения.
Патриарх и замглавы военного ведомства Николай Панков обсудили эту тему в марте 2023-го. Их рабочая встреча состоялась в Даниловом монастыре Москвы.
РПЦ
Патриарх Кирилл
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