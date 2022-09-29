Комиссия проверила готовность гидротехнических сооружений к осеннему паводку в Петербурге | 360°

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Комиссия проверила готовность гидротехнических сооружений к осеннему паводку в Петербурге

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Проверка готовности гидротехнических сооружений к осеннему паводку завершилась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПБ ГКУ «Ленводхоз».

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Комиссия проверила исправность 10 важных объектов. Тестирования состоялись в Курортном, Красногвардейском, Колпинском, Красносельском, Кировском и Пушкинском районах. Результаты показали готовность города к осеннему паводку.

Санкт-Петербург

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