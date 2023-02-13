Власть 13 февраля 2023, 19:29 Комиссия по развитию беспилотных авиасистем появится в России Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем Пресс-служба Минобороны

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Комиссия станет постоянно действующим органом власти. Она будет осуществлять координацию различных ведомств.

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«Также комиссия будет взаимодействовать с отраслевым сообществом насчет разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в России», — уточнили в документе.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем до 15 февраля 2023 года. Она будет решать задачи, связанные с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, а также средств защиты от их противоправного применения.

Российский лидер ранее призвал оптимизировать административные и технические ограничения, которые мешают развитию гражданской беспилотной авиации.