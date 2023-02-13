13 февраля 2023, 19:29
Комиссия по развитию беспилотных авиасистем появится в России
Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Комиссия станет постоянно действующим органом власти. Она будет осуществлять координацию различных ведомств.
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«Также комиссия будет взаимодействовать с отраслевым сообществом насчет разработки и реализации основных направлений госполитики в сфере развития беспилотных авиасистем в России», — уточнили в документе.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем до 15 февраля 2023 года. Она будет решать задачи, связанные с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, а также средств защиты от их противоправного применения.
Российский лидер ранее призвал оптимизировать административные и технические ограничения, которые мешают развитию гражданской беспилотной авиации.
Владимир Путин
Михаил Мишустин
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