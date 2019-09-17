  • Губернатору посоветовали не увольнять чиновницу за фото в «нефтяной ванне»

    17 сентября 2019, 20:46

    Мария Борисова

    Комиссия по этике при правительстве Ульяновской области порекомендовала властям не увольнять советника главы региона Светлану Опенышеву из-за публикации фото в «нефтяной ванне». Об этом сообщил ТАСС.
    Губернатору посоветовали не увольнять чиновницу за фото в «нефтяной ванне»

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    «Комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять Светлану Опенышеву. Чиновнице вынесут выговор», — сообщила агентству представитель правительства региона.

    Советник Морозова, глава областного учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева опубликовала в Instagram резонансную фотографию.

    Снимок был сделан в пятизвездочном отеле в провинции Нафталан в Азербайджане. На кадре чиновница принимает ванну с добавлением «лечебной нефти», она подписала свою публикацию: «Много шоколада не бывает».

    Губернатора Сергея Морозова этот снимок возмутил. Он заявил, что нужно жить «скромнее». Глава области поручил назначить служебную проверку, после которой будет решаться вопрос об увольнении Опенышевой.

    Позже чиновница извинилась перед теми, кого могла оскорбить ее фотография. Сейчас снимок со страницы Опенышевой удален.