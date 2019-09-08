  • Комиссия Госдумы рассмотрит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборы

    08 сентября 2019, 18:49

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучат сведения о вмешательстве Google и Facebook в выборы. Об этом сообщил журналистам глава комиссии Василий Пискарев, передает «Интерфакс».
    Комиссия Госдумы рассмотрит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборы

    «Мы ранее уже направили запросы, чтобы получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве в наши внутренние дела и, после их изучения, намерены пригласить представителей компаний на заседание Комиссии для пояснений», — приводит агентство слова заявления Пискарева.

    Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов

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    Парламентарий подчеркнул, что все данные, собранные Роскомнадзоком и Центризбиркомом будут внимательно изучены членами Комиссии.

    Он также обратился с призывом к другим государственные органы, политическим партиям и общественным организациям сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства.

    Специалисты Роскомнадзора обнаружили в ходе мониторинга платформ компаний Google и Facebook политическую рекламу.

    Надзорное ведомство оценило это как вмешательство во внутренние дела России и препятствие в проведении демократических выборов.