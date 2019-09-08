Комиссия Госдумы рассмотрит данные о вмешательстве Google и Facebook в выборы

«Мы ранее уже направили запросы, чтобы получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве в наши внутренние дела и, после их изучения, намерены пригласить представителей компаний на заседание Комиссии для пояснений», — приводит агентство слова заявления Пискарева.

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов Подробнее

Парламентарий подчеркнул, что все данные, собранные Роскомнадзоком и Центризбиркомом будут внимательно изучены членами Комиссии.

Он также обратился с призывом к другим государственные органы, политическим партиям и общественным организациям сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства.

Специалисты Роскомнадзора обнаружили в ходе мониторинга платформ компаний Google и Facebook политическую рекламу.

Надзорное ведомство оценило это как вмешательство во внутренние дела России и препятствие в проведении демократических выборов.