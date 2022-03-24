Комиссия Госдумы проверит сообщения, из-за которых возникает ажиотажный спрос на товары

В Госдуме займутся проверкой фейков в интернете, из-за которых возникает ажиотажный спрос на продукты и потребительские товары в России. Примером в нижней палате парламента назвали ситуацию с сахаром.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев уточнил, что специалисты начнут работу с анализа распространяемой в сети заведомо ложной информации. Его слова привело РИА «Новости».

«[Ложная информация] провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары», — подчеркнул Пискарев.

Примером ажиотажа вокруг продуктов он назвал растущий спрос на сахар. Несмотря на то, что в стране его производят более чем достаточно и оснований для дефицита нет.

«Люди, поддавшись панике, продолжают скупать его килограммами. Это провоцирует нервозность в обществе», — уточнил депутат.

Он указал на необходимость найти источник подобных панических слухов. Пискарев предположил, что в условиях развязанной против России информационной войны «за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ».

Парламентарий напомнил о фейках с украинской стороны, которые заполонили соцсети после введения первых антироссийских санкций. Жителям РФ, например, грозили потерей всех денег на банковских картах из-за отключения страны от SWIFT.

«Многие бросились срочно снимать наличные, возникли очереди в банках. Через несколько дней, когда стало ясно, что карты в России продолжают работать, паника сошла на нет», — заметил Пискарев.

Распространение подобной информации депутат призвал пресекать, чтобы не пугать людей. После анализа поступления панической информации комиссия в случае необходимости выработает определенные решения.