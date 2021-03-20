Комиссия Госдумы начала выявлять факты вмешательства в выборы

Комиссия Госдумы начала искать попытки вмешательства в парламентские выборы в 2021 году. Иностранные силы начали активизироваться еще до начала официальной кампании, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Об этом он написал в своем Instagram. Пискарев считает, что доказательством вмешательств является продвижение умного голосования, «за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты, работающие на территории нашей страны». Он отметил, что такая реклама много раз появлялась в иностранных СМИ и социальных сетях, даже в «день тишины».

«Выборы должны пройти открыто, конкурентно и в полном соответствии с российским избирательным законодательством», — заявил Пискарев.

Также аналитики предположили, что обострение конкуренции на муниципальных выборах, которое наблюдается уже сейчас, может означать тренд на усиление конкуренции на осенних выборах и предстоящую острую борьбу за места в Госдуме. Об этом сообщила «Газета.ru».