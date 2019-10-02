Комиссия ГД проведет расследование по материалу РИА ФАН

Ранее ФАН выпустило материал о руководителе службы безопасности посольства США в Москве, сотруднике ЦРУ Стивене Секстоне, который проводил тренинги по организации уличных акций.

«Естественно, если информация подтвердится, это (деятельность Секстона) будет растолковано как очередной пример вмешательства во внутренние дела России со стороны США. Это будет большая помощь со стороны Федерального агентства новостей. И мы будем вам очень благодарны», — заявил член комиссии.

Шхагошев отметил, что по итогам расследования, если информация РИА ФАН подтвердится, Секстона могут выдворить из РФ.

«В случае подтверждения информации ФАН, мы сделаем все, чтобы сотрудник, о котором вы говорите, не имел никакой возможности работать в нашей стране. Этот материал поможет разоблачить системность вмешательства во внутренние дела России. Это очень ценно», — отметил он.

В МИД РФ также выразили благодарность ФАН за расследование вмешательства США во внутренние дела страны. В МИД отметили, что ранее свое мнение о работе ФАН озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а сама тема вмешательства во внутренние дела не раз обсуждалась в прессе.

«В целом российская позиция по вопросу недопустимости вмешательства во внутренние дела, в том числе в контексте двусторонних отношений с США, неоднократно доводилась до сведения СМИ», — сказано в сообщении ведомства.