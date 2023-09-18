Власть 18 сентября 2023, 12:57 Командировки в аппарате правительства России ограничили из-за роста заболеваемости ковидом ТАСС: некоторые антиковидные меры вернули в аппарате правительства России Unsplash

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В аппарате правительства России с сегодняшнего дня ввели антиковидные меры, в частности ограничили командировки сотрудников как по стране, так и за рубеж. Документ с подписью вице-премьера — руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко оказался в распоряжении ТАСС.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Доме правительства РФ с 18 сентября 2023 года возобновляется действие ранее вводившихся ограничений», — указывается в документе.

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В числе вновь введенных мер — сокращение личных контактов между сотрудниками, представителями органов власти и организаций.

Количество посетителей, допускаемых в здание и на территорию Дома правительства, должны сократить. Согласно документу, в лифте могут ехать не больше трех человек одновременно. А ранее сообщалось, что в Доме правительства временно ввели масочный режим — не только в связи с ковидом, но и в свете сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.