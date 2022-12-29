Власть 29 декабря 2022, 17:56 Командированным в новые регионы России выплатят компенсацию в случае ранения Президент Путин подписал указ о выплатах направленным в новые регионы при ранении и смерти

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Командированным в новые регионы России при получении ранений выплатят компенсации в размере трех миллионов рублей. В случае гибели командированных членам их семей выплатят пять миллионов. Указ о дополнительных социальных гарантиях 29 декабря подписал президент Владимир Путин.

Если командированный в ЛНР, ДНР, Запорожскую или Херсонскую области получит ранения, травмы или контузии, пострадавшим гражданским выплатят три миллиона рублей.

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В случае гибели направленного в новые регионы страны власти выплатят пять миллионов рублей. Сумму распределят в равных долях между супругами, родителями, детьми и лицами, находившимися у него на иждивении. Если таких не будет, выплату переведут на счета полнородных и неполнородных братьев и сестер погибших.

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Глава государства поручил правительству в течение двух недель определить источники финансирования расходов, а также определить порядок назначения выплат. Указ вступил в силу, действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

В четырех новых регионах страны назначили прокуроров. Указ об этом подписал Владимир Путин.