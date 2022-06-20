Командированные в Донбасс россияне получат двойную зарплату

Отправленные в командировку в Донбасс сотрудники российских организаций получат заработную плату в двойном размере. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановление предусматривает сохранение средней заработной платы во время командировки на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также других регионов. Выплаты сотрудники получат в двукратном размере.

Новые правила касаются работников федеральных государственных органов, подведомственных организаций, не относящихся к государственной службе, а также служб, оказывающих помощь населению или занимающихся восстановлением инфраструктуры.

Также отправленные в командировку работники должны получать в двойном размере суточные и компенсацию расходов за съем жилья. При этом работодателю оставили право выплачивать командировочным безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов. Постановление вступило в силу в день официального опубликования.