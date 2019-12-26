Команда Путина одержала победу в матче Ночной лиги

Президент России Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Его команда обыграла соперников со счетом 8:5.

Путин стал автором гола в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Глава государства сначала принял шайбу за воротами, а затем, отдав передачу, удачно открылся на пятачке и сумел попасть в пустой угол ворот соперника. Лидер вышел на лед под номером 11 в составе команды в форме красных цветов, пишет sports.ru.

В одной команде с Путиным играли министр обороны России Сергей Шойгу, а также Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

В составе команды соперника были губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, а также бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

Матч завершился со счетом 8:5 победой команды, в которой играл Путин.

Видео: журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов / Telegram