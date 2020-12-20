Команда Байдена может ввести санкции против РФ за «масштабные кибератаки»

«Это шаги и действия, которые мы могли бы предпринять, чтобы снизить способность иностранных игроков участвовать в таких атаках», — сказал Клейн в эфире телеканала CBS.

По данным собеседников Reuters, знакомых с ситуацией, обсуждаются разные меры — от новых финансовых ограничений в отношении России до кибератак на российскую инфраструктуру.

Ответ должен быть одновременно достаточно жестким, способным обернуться высокими экономическими, финансовыми или технологическими издержками. Но при этом необходимо избежать эскалации конфликта между двумя ядерными странами, рассказал один из источников.

Обсуждения между советниками Байдена сейчас носят теоретический характер, уточнило агентство. Их необходимо будет скорректировать, когда Байдена приведут к присяге, и его команда получит полное представление о возможностях США в этом вопросе.

Кибератаки затронули ряд американских госучреждений, аналитических центров и частных компаний. Предположительно, в течение нескольких месяцев хакеры получали информацию из их сетей. В атаке обвиняют Россию. Российские власти причастность к взлому отвергают.