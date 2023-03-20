Власть 20 марта 2023, 16:04 Проходящим реабилитацию в Подмосковье военным передали более тысячи бутылок питьевой воды Депутат Колунов передал 1500 бутылок проходящим реабилитацию в Подмосковье военным Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов передал 1500 бутылок воды по 0,5 литра военнослужащим, которые сейчас проходят реабилизацию в Подмосковье. Помощь отправили в 3-й Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

По его словам, парламентарии с начала спецоперации отправляют военным все необходимое. Он отметил, что во время недавней поездки в пункт сбора гуманитарной помощи в Красногорске получил просьбу — купить воду объемом 0,5 литра для российских бойцов.

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«Военнослужащим, проходящим реабилитацию после ранений, тяжело поднимать стандартные полуторалитровые бутылки. Конечно, сразу откликнулись на просьбу о помощи», — сказал Колунов.

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Депутат подчеркнул, что важно не находиться в стороне от происходящего. Только так военнослужащие могут почувствовать надежный тыл. При поддержке Колунова в прошлом году в зону спецоперации направили свыше 30 машин с продуктами питания, необходимой экипировкой, инструментами. Подмосковные центры также получили для беженцев пять тонн гуманитарной помощи.

Речь, в частности, идет об одежде и средствах личной гигиены. Кроме того, Колунов в феврале и марте 2023 года передал в зону СВО продуктовые наборы, тепловизоры, дизельный генератор, прицелы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что команда ЖКХ из Подмосковья участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов РФ. Воробьев поблагодарил специалистов за уже проделанную работу.