Колумбия вручила послу России ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны

Министерство иностранных дел Колумбии вручило официальную ноту протеста российскому послу Николаю Тавдумадзе. Причиной стало нарушение самолетом дипломата воздушного пространства южноамериканской страны.

«Министерство иностранных дел от имени национального правительства передало официальное сообщение послу России в Боготе, выразив ему решительный протест в связи с ситуацией, вызванной российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии», — сообщила глава колумбийского МИД Клаудия Блум в Twitter.

Блум отметила, что российские самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство Колумбии. Посла Тавдумадзе проинформировали, что южноамериканской стране важно получить оперативный ответ от российского правительства. Они ждут гарантий от Москвы, что такого больше не повторится.

Российского дипломата вызвали в МИД Колумбии для разговора с Клаудией Блум.

Ранее самолет-перехватчик ВВС Колумбии поднялся в небо, сообщала «Газета.ру», для сопровождения российского воздушного судна, на борту которого был посол Николай Тавдумадзе. Российский Ил-96 имел право пролетать над колумбийской территорией, однако он вошел в зону, на которую у него разрешения не было.